Шатов отказался комментировать ситуацию в "Зените"

"СЭ" связался с полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым, чтобы тот прокомментировал ситуацию. Напомним, что игрок не попал в число участников сбора сине-бело-голубых в ОАЭ.

Однако Шатов отказался общаться с нашим журналистом и попросил получить официальное разрешение пресс-службы клуба, правда, посетовав, что Слава (видимо, речь про Вячеслава Малафеева – Прим. "СЭ") мог сообщить обо всем лично, а не через интервью.

Между тем, пресс-служба "Зенита" пока не дает разрешения на интервью с футболистом.

Вариант Шатова - аренда от "Краснодара" //

Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение. Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с "Зенитом-2"