Шатов отказался комментировать ситуацию в "Зените"

"СЭ" связался с полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым, чтобы тот прокомментировал ситуацию. Напомним, что игрок не попал в число участников сбора сине-бело-голубых в ОАЭ.
Однако Шатов отказался общаться с нашим журналистом и попросил получить официальное разрешение пресс-службы клуба, правда, посетовав, что Слава (видимо, речь про Вячеслава Малафеева – Прим. "СЭ") мог сообщить обо всем лично, а не через интервью.
Между тем, пресс-служба "Зенита" пока не дает разрешения на интервью с футболистом.
Вариант Шатова - аренда от "Краснодара" //
Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение. Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с "Зенитом-2"
Гарик "внук Наташи" Попов
Don asc0002, "красно-бузовцы" как ты выразился были там один раз за 80 лет, а твои болотные кореша аж 14 раз))) Это ваше родное, зачем вы чужое место занимаете в РФПЛ?))) 18:02_______________Погоняло у тебя.прям мафиозное!!!! Это ты спалил Егора Ильича с наркотой? Давай аккуратней. Попробуй поделить 199 на два.))))
18:20
asc0002
Don asc0002, "красно-бузовцы" как ты выразился были там один раз за 80 лет, а твои болотные кореша аж 14 раз))) Это ваше родное, зачем вы чужое место занимаете в РФПЛ?))) --------------------- Ты что, боярышника хлопнул, какие 14 раз? 5 лет, всего лишь на 1 год больше, чем ваши "легендарные и великие" кони ))
18:17
Don
asc0002, "красно-бузовцы" как ты выразился были там один раз за 80 лет, а твои болотные кореша аж 14 раз))) Это ваше родное, зачем вы чужое место занимаете в РФПЛ?)))
18:02
foreverCSKAforever
Пока язык за зубами держит, бабло ручьем течет. Да и делать ничего не нужно ему теперь в два раза больше чем раньше. Зачем ему комментировать что-то.
17:50
shpasic
да чего там у этих футболистов интересоваться - ведь ИгрьЯклич уже из своих "источников" всю правду узнал!
17:48
asc0002
199 Чем быстрее бакланы развалятся - тем быстрее начнётся оздоровление РФПЛ. ---------------- Оздоровление РФПЛ начнется после того, как красно-бузовцы пройдут повторное очищение пердивом
17:46
daco22
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
17:45
199
Чем быстрее бакланы развалятся - тем быстрее начнётся оздоровление РФПЛ.
17:38