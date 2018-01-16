Вариант Шатова - аренда от "Краснодара"

Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ - о том, где может продолжить карьеру Олег Шатов , не полетевший на первый зимний сбор "Зенита"

У Шатова длительный контракт с "Зенитом", но отношения с Роберто Манчини не сложились, а матч с "Ахматом", которым сине-бело-голубые завершали свою программу осенней части чемпионата, оставил неприятный осадок: будучи замененным, 27-летний полузащитник отправился прямиком в раздевалку.

Интерес к Шатову проявляли "Краснодар" и ЦСКА. Вариант с арендой к "быкам", что называется, лежит в "Зените" на столе. Другой вопрос, готовы ли петербуржцы отпускать хавбека к конкурентам. Очевидно, что весной южане попытаются завоевать путевку в Лигу чемпионов, а отрыв зенитовцев от команды Игоря Шалимова составляет всего одно очко. Есть, впрочем, и другая версия: после недолгого периода тренировок в "Зените-2" Шатова вернут в основной состав.

Дзюба и Шатов - куда они уйдут. И уйдут ли?