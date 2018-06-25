Шандор Варга: У "Кристал Пэлас" есть интерес к Смолову

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" сказал про интерес "Кристал Пэлас" к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

- Кто более интересен Европе: Дзюба или Смолов?

- Я знаю об интересе моего друга Роя Ходжсона, тренера "Кристал Пэлас" к Федору Смолову, рассматривали его. Если нужен центральный нападающий для английского футбола - это Дзюба, если нападающий, который должен сам создать, один в один обыграть - это Смолов. Один и другой могли бы достойно играть в Англии.

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