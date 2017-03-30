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Шамиль Газизов: "Перескоков идет на поправку и скоро приступит к работе"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что тренер вратарей Юрий Перескоков поправляется и вскоре вернется к работе. Во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России с одноименной командой (0:0) специалисту стал плохо. К трапу самолета вызвали "скорую помощь". Стараниями врачей сердце удалось запустить.

– Пока он проходит определенное лечение, и у него хорошие показатели, – сказал Газизов. – Выводы позитивные, и все будет в порядке. В плане здоровья он идет на поправку, и это самое главное. Думаю, скоро он приступит к своей работе.

– Успеет ли поправиться к полуфиналу кубка (5 апреля)?

– Посмотрим. Не хотелось бы бежать впереди паровоза. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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