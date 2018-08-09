Сергей Юран: "Европейские клубы не заплатили бы столько за Смолова, сколько предложил "Локо"

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, комментируя переход форварда Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив", предположил, что 28-летнему игроку будет непросто в столичном клубе. По словам Юрана, в команде Юрия Семина и до Смолова были игроки, которые претендовали на роль лидера. По информации "СЭ", контракт Смолова с железнодорожниками рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составила 9 млн евро.

– Смолов сможет продолжить забивать, как в "Краснодаре"?

– Здесь палка о двух концах. В "Краснодаре" он чувствовал себя незаменимым игроком, лидером. В "Локомотиве" тоже хватает футболистов высокого уровня, претендующих на место в составе. Смолов уже не мальчик, думаю, должно у него получиться, потому что есть соответствующие партнеры, есть играющая команда. Теперь все зависит от него.

– Можно сказать, что дорога в Европу закрыта?

– Не хотят туда наши ехать футболисты. Даже не то чтобы не хотят. Если зарубежные клубы были заинтересованы, они бы приобретали наших футболистов. Много ходило разговоров о Кокорине, Дзюбе, Смолове, а концовка-то какая? Может быть, средние клубы и желали бы, но там зарплаты другие. Нашим футболистам не хочется туда ехать. Им подавай "Реал", но в Мадриде в них не заинтересованы (смеется). Скорее всего, карьеру, Смолов заканчивать будет в российском чемпионате.

– Плохая игра на чемпионате мира ему помешала?

– Мировое первенство это экзамен. Ведущие клубы заостряют внимание на этом турнире, потому что играют лучшие сборные мира. Здесь они окончательно делают выводы, принимают решения, это ни для кого не секрет. Федя начал первую игру в старте, потом выходил на замену или не играл.

К тому же, за ту сумму, которую "Локомотив" заплатил за игрока, думаю, никто бы и не купил его. Семин по чемпионату России знает Смолова. Они, наверное, от этого и отталкивались. В Европе в этом плане не так просто расстаются с деньгами. Если там приобретают кого-то, они должны на 100% быть уверены, что это качественный футболист, который будет играть на ту сумму, за которую его приобрели. (Арман МКРТЧЯН)