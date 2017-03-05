Сергей Семак: "Возможно, моя нервозность передалась игрокам "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 18-го тура чемпионата России против "Терека" (1:0) подчеркнул, что его команда заслуженно добыла три очка. Специалист отметил, что его команда постепенно привыкает к сложному графику игр.

– Сложный был матч, – сказал в эфире программы "После футбола" Семак. – Смотрелись не очень убедительно, ошибались, присутствовала нервозность, которая, наверное, передалась команде от меня (улыбается). Тем не менее, нужно отдать должное ребятам, которые своей самоотдачей заслужили победу. Не будем обсуждать некоторые решения арбитра. Да, было везение, но мы его заслужили своей самоотдачей и желанием победить.

Беленов прекрасно сыграл. В начале нервничал, как и вся команда. У нас молодой коллектив, нужно привыкать, создавать больше моментов. К счастью, во втором тайме справились с волнением, Саша выручил, отразив пенальти, и это придало нам сил. Также сил добавила и речь президента клуба.

Игбун забил прекрасный гол. В нем везения было немного. Что касается травмированных, то у нас целая группа основных игроков только начинает тренироваться. Сегодня решили поберечь Фатая из-за непростого поля, а так это игрок основы.

Задача – готовиться к следующему матчу. "Уфа" привыкает жить в непростом режиме. Сейчас матчи и Кубка, и чемпионата, много перелетов, но это нормально, втягиваемся к режиму. Мы должны быть готовы к таким событиям и сделать все, чтобы выиграть следующую игру.

Трансляция матча "Терек" - "Уфа"