Сергей Семак: "Дзюба не альтруист, чтобы переходить в "Уфу" просто так"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" рассказал об интересе уфимского клуба к форварду "Зенита" Артему Дзюбе. Нападающий зимой на правах аренды перебрался в тульский "Арсенал".
– Этой зимой "Уфа" была одним из претендентов на форварда "Зенита" Артема Дзюбу, который сейчас на правах аренды выступает за тульский "Арсенал". Обидно, что не удалось заполучить этого футболиста?
– Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у "Арсенала" возможностей больше.
– То есть главная проблема была именно в финансах?
– Да.
– Артем Дзюба ушел в "Арсенал" к тренеру Миодрагу Божовичу, с которым уже работал раньше. Но и с вами он тоже через многое прошел в "Зените"...
– Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И "Зениту" выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в "Уфу" просто так. Это абсолютно нормально.
Сергей Семак: "Самая важная мотивация для "Уфы" – это победа" //
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Дополнительная информация
https://iz.ru/735703/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/dziuba-ne-altruist-chtoby-prekhodit-v-ufu
Millwall82
Зениту наверное придется доплатить, что бы сплавить игрочишку. Но в Питере он покойник, на каждом матче будет обструкция. Как в свое время Быстрова. Нам такие игроки не нужны.
06:03