Сергей Семак: "Мне есть чему поучиться у Семина, очень многому"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" отметил, что ему есть, чему поучиться у наставника "Локомотива" Юрия Семина. Уфимская команда после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а красно-зеленые лидируют в ней.

– В российском чемпионате сейчас много молодых специалистов, но в турнире всех опережает команда представителя старой школы – Юрия Семина...

– Можно только порадоваться этому. В прошлом сезоне "Локомотив" не так уверенно выступил, а в этом лидирует с солидным преимуществом. Это говорит о том, что тренер хорошо делает свою работу. Он сумел создать крепкую команду – "железнодорожникам" удалось обыграть всех прямых конкурентов. Они очень удачно проявили себя в противостояниях с командами из первой пятерки. Можно только поаплодировать Семину.

– Вам есть чему поучиться у специалистов его уровня?

– Конечно, очень многому. Это и подготовка, и опыт. Просто посмотрите, как Юрий Павлович ведет себя на пресс-конференциях: он умеет разрядить атмосферу и сфокусировать внимание игроков на действительно важных вещах, направить их энергию в нужное русло. Всегда может подобрать нужные слова и для болельщиков, и для команды.

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