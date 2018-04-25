Сергей Семак: "Самая важная мотивация для "Уфы" – это победа"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак​ признался, что не обращает внимание на другие команды, так как полностью сконцентрирован на своей работе.

– Самая важная мотивация для нас – это победа, - цитируют "Известия" Семака. - Мы будем стараться и дальше выкладываться на все 100 процентов. По самоотдаче как в прошедшей игре с "Локомотивом", так и в предыдущих матчах у меня к ребятам нет никаких вопросов. Нет нареканий ни к одному игроку – они выкладываются полностью. Меня как тренера это не может не радовать.

– Держите в голове возможные проблемы с лицензированием УЕФА финалистов Кубка России – "Авангарда" и "Тосно"? Не исключено, что право участия в Лиге Европы может вновь перейти к команде, финишировавшей на шестом месте в чемпионате страны...

– Не могу скать, что мы держим это в голове – мы просто стараемся сделать максимум того, что можем и что зависит от нас самих. Как все сложится в итоге даже в чемпионате России, еще неизвестно. На шестое место претендует целый ряд клубов. И вообще пока нет смысла говорить, что у кого-то из финалистов Кубка возникнут проблемы с лицензированием. Нужно отталкиваться от себя, своей игры и количества набранных очков.