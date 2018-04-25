Сергей Семак: "Слухи о "Зените" работать не мешают, абсолютно"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак​ в интервью "Известиям" отметил, что ему не мешают слухи об интересе к его персоне со стороны "Зенита"​. У 42-летнего специалиста не было переговоров с другими клубами. Уфимская команда после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Вас самого нередко называют главным претендентом на пост следующего наставника "Зенита". Эти слухи не мешают работать?

– Нет, абсолютно. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Мое дело – продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры.

– Были ли у вас предложения от других команд?

– Нет, конкретных разговоров не было.

Сергей Семак: "Самая важная мотивация для "Уфы" – это победа"