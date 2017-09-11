Сергей Рыжиков: "Промес забивает мне в каждом матче, так что будем работать"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что его команда в чем-то недоработала в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Он также добавил, что нападающий красно-белых Квинси Промес забивает ему в каждой встрече, поэтому нужно работать еще больше.

– Мы знали, что "Спартак" – это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент, – приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова. – Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.

– Сесар Навас вернулся в команду. Насколько это вдохновило вас и команду?

– Знаковый игрок, хороший человек, хороший футболист, лидер на поле, лидер за полем. Так что нет никаких проблем. Добро пожаловать, Сесар. Мы рады, что у него с папой все хорошо на данный момент. Дай бог ему здоровья.

– Какая была установка на игру?

– Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Матч закончился неудачно для нас, значит, недоработали где-то.

– Кто наибольшие хлопоты из соперников доставил?

– Промес, наверное, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.

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