Сергей Рыжиков: "Промес забивает мне в каждом матче, так что будем работать"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что его команда в чем-то недоработала в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Он также добавил, что нападающий красно-белых Квинси Промес забивает ему в каждой встрече, поэтому нужно работать еще больше.
– Мы знали, что "Спартак" – это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент, – приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова. – Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.
– Сесар Навас вернулся в команду. Насколько это вдохновило вас и команду?
– Знаковый игрок, хороший человек, хороший футболист, лидер на поле, лидер за полем. Так что нет никаких проблем. Добро пожаловать, Сесар. Мы рады, что у него с папой все хорошо на данный момент. Дай бог ему здоровья.
– Какая была установка на игру?
– Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Матч закончился неудачно для нас, значит, недоработали где-то.
– Кто наибольшие хлопоты из соперников доставил?
– Промес, наверное, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.
Квинси Промес: "50 голов в 100 матчах за "Спартак" – даже представить не мог, что такое возможно"
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7221-sergey-ryzhikov-nuzhno-rabotat-i-dvigatsya-dalshe
alex-ls
1? у Спартака 5 моментов было 100%, забили 1 :)
10:35
Cheremis57
Ты прав, Сергей, косяк твой- плохо тренируешься! Хорошо, что понимаешь над чем надо работать!! Смотри, Джанаев за твоей спиной!!!
10:22