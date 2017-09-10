Квинси Промес: "50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что 50 голов в 100 матчах за красно-белых – отличная статистика. Он также добавил, что команде было важно вернуться в чемпионат России после паузы на игры сборных с победы.

Напомним, в матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" победил "Рубин" – 1:0.

– Я не считал ни свои матчи, ни голы. Но, конечно, 100 матчей и 50 мячей – это великолепная статистика, – сказал в интервью программе "После футбола" Промес. – Даже представить не мог, что такое возможно. Когда буду вспоминать прошлое, буду думать об этом как о чем-то невероятном.

Когда мяч попал ко мне, я постарался забить. Я ждал свой шанс, он мне предоставился, и я его использовал. У нашей команды было еще несколько моментов. Должны быть рады, что забили один и в итоге выиграли игру.

После паузы на матчи сборных было важно вернуться в чемпионат с победы. Сейчас мы стартуем в Лиге чемпионов. Надо сохранять концентрацию.

Следующий матч "Спартак" проведет в Лиге чемпионов против "Марибора", встреча состоится 13 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию игры.