Сергей Прядкин: "Выпить пива с сарделькой на трибуне – милое дело. Но пока нельзя"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что после чемпионата мира пиво на стадионах будет снова запрещено. По мнению руководителя лиги "один-два бокала – не алкоголизм".

Сергей Прядкин: "Переход на FAN-ID в матчах чемпионата России будет гибким, но он будет"

– Вы сказали, что систему FAN ID после чемпионата мира будут постепенно внедрять и в чемпионате России. А есть вероятность, что после мирового первенства на стадионах останется алкоголь?

– Нет, к сожалению. Нам сказали, что по окончании чемпионата мира – сlosed, тема будет закрыта. Очень жалко, потому что мы рассчитывали на пивные бренды, планировали возобновить переговоры. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживают возвращение пива на арены, но пока информация вот такая. Пиво – атрибут боления во всем мире. Я бы тоже с удовольствием сел на трибуне с сарделькой и пластиковым стаканом: милое дело! Но предварительно – нельзя.

Мы будем продолжать работать в этом направление. И у клубов есть лобби, в Думе есть лобби, в Правительстве. Я за борьбу с алкоголизмом, но один-два бокала – это не алкоголизм. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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