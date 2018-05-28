Сергей Прядкин: "Переход на FAN-ID в матчах чемпионата России будет гибким, но он будет"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, руководство планирует внедрить систему паспортов болельщика в матчах чемпионата России. Однако он отметил, что переход на FAN-ID будет гибким.



– Мы понимаем, что резкое внедрение системы FAN-ID во внутренних соревнованиях может стать причиной существенного падения посещаемости, – рассказал Прядкин. – Поэтому сразу после чемпионата мира вводить такое требование никто не будет. Но плавный переход в любом случае будет. Таково решение государства. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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