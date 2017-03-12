Сергей Прядкин: "Судьи не заслуживают резкой критики, но манеру работы надо выравнивать"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что манера судейства в первенстве должна быть схожей у всех арбитров. При этом он отметил, что работа судей не вызывает резкой критики.

В первом после возобновления туре чемпионата судейство раскритиковали главные тренеры ЦСКА и "Арсенала" Виктор Гончаренко и Сергей Кирьяков.

- Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Глава судейского комитета правильно сказал: правила должны быть одинаковые.

Но один дает играть, когда чуть- чуть идет борьба, другой "сажает на свисток". Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально.