Сергей Паршивлюк: "В "Анжи" было тяжело без семьи"

Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк признался, что во время выступлений за "Анжи" он испытывал ряд сложностей, которые привели к смене команды. Также он отметил, что переговоры с ростовским клубом прошли достаточно быстро.

– Я постоянно играл в "Анжи", все было нормально, но там я жил без семьи, - цитирует пресс-служба клуба Паршивлюка. - Это тяжело для меня. Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Встретился с руководством клуба и быстро принял решение.

В сезоне-2016/17 Паршивлюк провел за "Анжи" во всех турнирах 20 игр, отметился одной голевой передачей и получил 3 желтых карточки.