11:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Паршивлюк: "В "Анжи" было тяжело без семьи"

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Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк признался, что во время выступлений за "Анжи" он испытывал ряд сложностей, которые привели к смене команды. Также он отметил, что переговоры с ростовским клубом прошли достаточно быстро.

– Я постоянно играл в "Анжи", все было нормально, но там я жил без семьи, - цитирует пресс-служба клуба Паршивлюка. - Это тяжело для меня. Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Встретился с руководством клуба и быстро принял решение.

В сезоне-2016/17 Паршивлюк провел за "Анжи" во всех турнирах 20 игр, отметился одной голевой передачей и получил 3 желтых карточки.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11006

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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coxo

то есть в ростове его карьере травмы не помешают?и так-то футболист посредственный плюс на травмах.подарок ростову,чтобы ростов больше под ноль как дворовую команду не мочалил спартак-чемпион

13:31

В наших цветах нет голубого!

Удачи, Серега! Жаль травмы помешали карьере в Спартаке. Ну а гвоздь в крышку ослинного гроба не забудем никогда!

12:13