Сергей Ольшанский: "3 миллиона за Кононова? Это вообще беспредел"

Экс-защитник "Спартака" Сергей Ольшанский высказался о ситуации с приглашением на пост главного тренера красно-белых Олега Кононова.

По информации "СЭ", красно-белым, чтобы переманить к себе главного тренера тульского "Арсенала", предстоит заплатить определенную сумму, которую можно рассматривать в качестве отступных - по разным оценкам, она может достигать 3 миллионов евро.

Напомним, 22 октября красно-белые уволили Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

- Согласен с решением уволить Карреру, - говорит Ольшанский. - Удивлен, что он так поступил с Глушаковым и Ещенко. Надо уважать игроков. Все-таки Денис не последний человек в команде. Необходимо уметь более лояльно относиться к футболистам, которые добились высот. Видимо, не просто так они (Глушаков и Ещенко - Прим. "СЭ") себя так повели. Значит, был промах во взаимоотношениях.

- Согласны с Романцевым, который сказал, что чемпионство "Спартака" это багаж Аленичева?

- Во всяком случае, именно Каррера по факту выиграл первое место. Вот и все.

- Кто необходим "Спартаку" на посту главного тренера?

- Да. Необходим именно российский тренер, который может что-то сильное сказать, но не через переводчика. Обязательно надо объединить коллектив.

- Говорят, за Кононова требуют три миллиона евро. Он стоит таких денег?

- Честно говоря, не понимаю этих цифр. Это вообще беспредел. Наверное, не стоит спартаковцам на такую сумму раскошеливаться. А какие деньги платят игрокам? Когда Кокорин и остальные получают миллионы…. Мы об этом вообще в свое время не думали. Нам надо было, прежде всего, играть. Что нам платили, то и платили. Сейчас расценки, конечно, умопомрачительные. (Арман Мкртчян)

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