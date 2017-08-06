Сергей Карасев: "Зенит" победит "Спартак" со счетом 2:1"

Игрок баскетбольного "Зенита" Сергей Карасев сообщил журналистам, что собирается пойти на матч футбольных одноклубников. Спортсмен сделал прогноз на игру петербуржцев со "Спартаком".
– Пойдете сегодня на футбол?
– Пойду, конечно. Как же без этого? Нельзя пропускать такой матч. Будем болеть за "Зенит".
– "Зенит" выиграет сегодня?
– Надеюсь на это. Поставлю на победу "Зенита" со счетом 2:1 (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Сергей Карасев пойдет на матч Зенита со Спартаком и ставит на победу сбг со счетом 2:1. pic.twitter.com/HaEH2W5zfM– Сергей Яременко (@serji_spb) 6 августа 2017 г.
результаты опроса
4397 чел.