Сергей Карасев: "Зенит" победит "Спартак" со счетом 2:1"

Игрок баскетбольного "Зенита" Сергей Карасев сообщил журналистам, что собирается пойти на матч футбольных одноклубников. Спортсмен сделал прогноз на игру петербуржцев со "Спартаком".

– Пойдете сегодня на футбол?

– Пойду, конечно. Как же без этого? Нельзя пропускать такой матч. Будем болеть за "Зенит".

– "Зенит" выиграет сегодня?

– Надеюсь на это. Поставлю на победу "Зенита" со счетом 2:1 (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.