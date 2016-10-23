14:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Брызгалов:
"У "Рубина" было два чистых удаления"

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Сегодня. Грозный. "Терек" - "Рубин" - 3:1. Милад МОХАММАДИ (справа) против Морица БАУЭРА."Терек" - "Рубин": грозненский триллер

Защитник "Терека" Сергей Брызгалов после игры 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1) высказал мнение, что казанцы заслуженно получили два удаления по ходу встречи. Напомним, что представители "Рубина" после матча выражали недовольство работой бригады арбитров.

– Легких игр не бывает, не был легким и матч с "Рубином", – цитирует клубная пресс-служба Брызгалова. – У соперников было два чистых удаления, но соперник продолжал играть и в меньшинстве. Можно даже сказать, что они в концовке немного владели преимуществом. Наверное, это произошло потому, что мы не разобрались, как играть, когда их стало меньше. Третий гол снял все вопросы.

– "Рубин" чем-то удивил?

– Думаю, мы разобрали все необходимые нюансы. Все в принципе было понятно. На мой взгляд, мы выполнили многое из тренерской установки.

– Вы провели на поле весь матч, после определенной паузы. Как чувствовали себя?

– Чувствовал себя нормально, сыграл все 90 минут. В концовке где-то было тяжеловато, есть куда прибавлять.

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Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7807

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КОММЕНТАРИИ (2)
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baden-baden

Т.е., если во втором круге так же уберут двоих грозненцев, то Брызгалов это одобрит?

15:06

Fajyz

заткнулся бы, урод!

14:48

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