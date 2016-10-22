Хави Грасия: "Если скажу про Лапочкина, придется уехать в Испанию"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Терека" (1:3) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что доволен игрой своих футболистов. Также Грасия отказался комментировать работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным. Напомним, казанцы заканчивали эту встречу вдевятером.

– У вас удалили двух футболистов – согласны с решением арбитра?

– О судействе ничего говорить не буду. А то я сейчас выскажу, и мне придется уехать обратно в свою страну. Давайте говорить об игре. Мы провели очень хороший матч. У нас были моменты, когда мы играли и в полных составах, и в меньшинстве. У нас были моменты, чтобы выиграть. Я очень доволен игрой команды.