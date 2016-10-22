21:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лапочкин ошибочно удалил Цакташа

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На 60-й минуте матча "Терек""Рубин" Сергей Лапочкин ошибочно удалил Мийо Цакташа. Судья решил, что игрок гостей прямой ногой ударил Далера Кузяева. Однако на видеоповторах видно, что это не так. В первой фазе единоборства Цакташ действительно шел на соперника прямой ногой, но затем согнул ее и успел убрать, не нанеся акцентированного удара. Возможно, в динамике арбитру показалось, что фол был намного серьезнее.

Как бы то ни было, в субботнем матче в Грозном Лапочкин дважды поступил чересчур сурово с игроками "Рубина", удалив Цакташа и Самбрано (за два предупреждения, последнее из которых ошибочно). (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Терек" - "Рубин"

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