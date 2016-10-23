Тарас Бурлак: "Не буду говорить, что "Рубин" убивали, но судейство с "Тереком" было похоже на предвзятое"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после матча 11-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3) высказал предположение, что судейство Сергея Лапочкина, скорее всего, повлияло на результат встречи, сообщает "БИЗНЕС Online". Футболист отметил, что грозненцев освистывали собственные болельщики за затяжку времени.
– По-вашему, насколько судейство повлияло на результат?
– Скорее всего повлияло. Две красных карточки... Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону. Если он такой последовательный и дает первую красную карточку, то потом был фол на Ткачуке, когда человек сзади на него прыгнул, у него на пол ноги следы от шипов. И ему не дают красную. Наверное, да, судейство повлияло.
– Показалось, что в меньшинстве "Рубин" играл даже лучше, чем в равных составах. Дух в команде появился?
– Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супер-момента, а "Терек" не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше. Думаю, о многом говорит тот факт, что на родном стадионе трибуны свистели им, когда они тянули время. Мы бились друг за друга, можем смело посмотреть друг другу в глаза, ведь мы отдали все, что могли. Даже вдевятером мы могли сыграть вничью, но наши силы не вечны.
– Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча? Никогда не доводилось видеть его настолько злым.
– Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что судейство было предвзятым, но было похоже на это. Но я не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, что мы бились и старались, и что нужно забыть этот матч и готовится к Кубку. Наверное, это будет один из самых важных матчей.
Лапочкин ошибочно удалил Цакташа //
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St. Vicenc
"Убивают" в России все и всегда только одну команду! Спросите хоть у Рабинера, хоть у Глушакова... а в конце еще зайдите к дедушке Рейнгольду. Вот тогда узнаете!
13:59
Green42
Никто на стадионе не кричал? Судья продажная! Козел!
13:34
Курт Лямке
Кого это интересуют, когда Спартак убили в очередной раз? Вааще тема не катит....
13:19
old grumbler
Давайте теперь все будем обсуждать судейство в каждом матче... Давайте разгоним эту богодельню называемую Премьер лига играть не могут, то поле плохое, то судья, то соперник не бежит, то бежит быстрее конкурента, то погода плохая, то жарко, то холодно, то у футболиста две ноги левые а голова совсем пустая...
12:42
karlikf1
В Грозном всегда судейство предвзятое. Особенно, если клуб проиграл. Впрочем, не только в Грозном, а везде практически. Думаю, если бы Рубин выиграл вчера, то судейство для них было бы вполне сносным.
12:41