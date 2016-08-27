Сергей Баланович: "Судьи испугались голубых маек "Зенита". Не надо им помогать"

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович после игры 5-го тура чемпионат России против "Зенита" (0:3) отметил, что питерцы полностью переиграли пермяков, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также белорус остался недоволен работой арбитров в завершившейся встрече.

– Полностью переиграл "Зенит" нас... Начали неплохо, первые 15 минут прессинговали, но не хватило хладнокровия и, может быть, мастерства, чтобы хотя бы попасть в створ, чтобы вратарь почувствовал, что мы приехали не просто так, – сказал Баланович. – Но потом соперник завладел инициативой, забил первый гол, потом второй. Когда "Зенит" забивает два до перерыва, становится сложновато...

– В прошлом году многие играли персонально против Халка. Может, и против Жулиану нужно было так же действовать?

– Не помню, чтобы мы играли персонально против Халка, да и в российском чемпионате не надо играть персонально, на мой взгляд. Жулиану неплохой игрок. Первый гол – его заслуга, но во втором ему повезло.

– Как изменился "Зенит" с уходом Халка?

– Теперь во время атак два три-человека остаются сзади, шесть-семь человек идут вперед. Против такого количества футболистов сложно обороняться. И контратаковать сложно против защитников такого уровня. С "Зенитом" всегда надо играть на 120 процентов. Тем более на выезде.

Арбитры? Я так понимаю, судьи раньше не работали на матчах премьер-лиги. Я этих лиц еще не видел. Мне кажется, они немножко испугались голубых маек с надписью "Зенит". Я не говорю, что "Амкар" засуживали, но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону "Зенита". Не надо "Зениту" помогать. А такие вещи больше забирали эмоциональных сил. Поэтому, на мой взгляд, судьи "поплыли".