Сердар Таски: "Севилья" в отличие от "Амкара" играла в футбол, а пермяки не хотели забить нам"

Защитник "Спартака" Сердар Таски выразил уверенность в том, что "Амкар" (0:0) не был заинтересован в забивании голов в матче 14-го тура чемпионата России. По словам немца, соперника интересовали лишь оборонительные действия.

– Мы знали, что "Амкар" играет глубоко в обороне, и матч с нами не стал исключением, – сказал Таски. – Нам было очень тяжело забить. В первом тайме у нас было два-три момента, чтобы отличится. И во втором тайме наши игроки старались-старались, но не получилось.

– Как можете объяснить, что забили "Севилье" пять мячей, а "Амкару" не смогли?

– "Севилья" в отличие от "Амкара" играла в футбол и смогла нам забить. В этом случае проще найти свободные зоны для атаки. А пермяки не хотели играть в футбол и забивать, их интересовала лишь оборона.

– Как считаете, пенальти был?

– Я не знаю. Судья после нам сказал, что был оффсайд. Лично я не видел, был пенальти или нет. Это футбол – ты стараешься весь матч, а потом в твои вороты ставят пенальти и забивают. Если бы нам удалось забить в первом тайме, все было бы гораздо проще. (Павел ГУРЕВИЧ)