20:29 | Футбол — РФПЛ

С 0:2 побеждать "Спартак" умеет только "Локомотив"


"Спартак" в третий раз в российской истории проиграл матч чемпионата, по ходу которого вел с разницей в два мяча. Любопытно, что все три сверхволевых победы над красно-белыми одержал "Локомотив". В 2000 году железнодорожники добились успеха со счетом 3:2, а в 2007-м и 2017-м – 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых "Спартак" проигрывал, ведя в счете в два гола

Дата

Стадион

Матч

Голы

16.07.2000

Динамо

Локомотив – 2:3

Штолцерс, 19. Мор, 36 – Джанашия, 45. Чугайнов, 49. Лоськов, 77.

23.09.2007

Локомотив

Локомотив – 3:4

Павлюченко, 11, 20, 76 – Одемвингие, 30, 68. Сычев, 42. Асатиани, 90.

19.08.2017

Открытие Арена

Локомотив – 3:4

Глушаков, 30. Луиз Адриану, 43. Промес, 90+2 – Баринов, 48. Ал.Миранчук, 68. Коломейцев, 83. Фернандеш, 90+1

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" // 
"Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие? 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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