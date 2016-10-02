03:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Пименов: "Многие футболисты "Локо" не отвечают требованиям Семина"

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Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов после матча 9-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1) выразил мнение, что многие футболисты "железнодорожников" не отвечают требованиям главного тренера Юрия Семина. Футболист не стал конкретизировать.

– Главный тренер дал указание футболистам подумать, как им играть лучше. Ожидаете какие-то меры со стороны Семина? - вопрос Пименову.

– Команду нужно встряхнуть. Многие футболисты не отвечают требованиями Юрия Павловича.

– Кто именно?

– Не хочется конкретизировать. В следующем матче увидим изменения. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Пименова

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