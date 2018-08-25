Руководство "Маастрихта": "Даже не знаю, как описать подход ЦСКА к переговорам по Оките"

Бельгийский форвард "Маастрихта" Джонатан Окита продолжит карьеру в "НЕК Неймегене". По словам директора "Маастрихта" Пола Пендерса, 22-летний игрок мог перейти в ЦСКА.

- Был большой интерес к игроку со стороны ряда клубов. Но были также и неопределенные предложения, как например от ЦСКА, - цитирует Пендерса 1limburg.nl. - По правде говоря, я даже не знаю, как описать их подход.

Можно сказать, что они плохо подготовились к ведению переговоров, да и Джонатан сам потом сказал нам, что не собирался туда переходить. Было много шума вокруг игрока, но теперь решение принято, и я думаю, что это беспроигрышная ситуация.

В прошлом сезоне Окита провел за "Маастрихт", выступавший во втором по уровню дивизионе чемпионата Голландии, проведя 36 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 8 результативных передач.

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