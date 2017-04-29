"Рубин" впервые за девять лет обыграл "Локомотив" в Москве

"Рубин" всего во второй раз за время выступления в премьер-лиге сумел одержать победу в гостевой встрече с "Локомотивом", обыграв москвичей со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

Предыдущий успех казанцев пришелся на первый тур чемпионского сезона-2008. Та игра также завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч записал на свой счет Роман Шаронов. В остальных 13 встречах железнодорожники были сильнее шесть раз при семи ничьих. Любопытно, что последним рубиновцем, огорчавшим "Локомотив" на его стадионе, был Владимир Дядюн, принесший казанцам ничью в сентябре 2011 года (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин" //

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