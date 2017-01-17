Рубен Рочина: "Готов тренироваться три раза в день"

Нападающий "Рубина" Рубен Рочина заявил, что готов упорно работать, чтобы подготовиться ко второй части сезона. Он добавил, что с нетерпением ждет предстоящей игры 1/4 финала Кубка России против "Сибири".

– Две тренировки в день для меня норма, - приводит официальный сайт "Рубина" слова Рочины. - Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для данного этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе я бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждем первой игры.