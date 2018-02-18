"Ростов" сыграл вничью с "Тромсе" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Ростов" сыграл вничью с "Тромсе" со счетом 2:2 на сборе в испанской Малаге. В составе ростовчан дубль оформил полузащитник Дмитрий Вебер.
У норвежцев забил хавбек Мортен Гамст Педерсен и защитник Юстейн Гундерсен.
Следующая контрольная игра у "Ростова" состоится 23 февраля со "Стабеком" из Норвегии.
Товарищеский матч
"Ростов" - "Тромсе" - 2:2 (0:1)
Голы: Педерсен, 42 (0:1). Вебер, 67 (1:1). Гундерсен, 75 - с пенальти (1:2). Вебер, 83 (2:2).
"Ростов": Абаев, Сигурдссон, Ингасон (Вилюш, 30. Плиев, 60), Христис, Калачев, Ионов, Байрамян, Гулиев (Шомуродов, 75), Маер (Забродин, 66), Вебер, Дядюн.
Предупреждения: Гулиев, 27. Забродин, 87. Христис, 89.
Удаление: Христис (Ростов), 90.
18 февраля.