"Ростов" сыграл вничью с "Тромсе" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Ростов" сыграл вничью с "Тромсе" со счетом 2:2 на сборе в испанской Малаге. В составе ростовчан дубль оформил полузащитник Дмитрий Вебер.

У норвежцев забил хавбек Мортен Гамст Педерсен и защитник Юстейн Гундерсен.

Следующая контрольная игра у "Ростова" состоится 23 февраля со "Стабеком" из Норвегии.

Товарищеский матч

"Ростов" - "Тромсе" - 2:2 (0:1)

Голы: Педерсен, 42 (0:1). Вебер, 67 (1:1). Гундерсен, 75 - с пенальти (1:2). Вебер, 83 (2:2).

"Ростов": Абаев, Сигурдссон, Ингасон (Вилюш, 30. Плиев, 60), Христис, Калачев, Ионов, Байрамян, Гулиев (Шомуродов, 75), Маер (Забродин, 66), Вебер, Дядюн.

Предупреждения: Гулиев, 27. Забродин, 87. Христис, 89.

Удаление: Христис (Ростов), 90.

18 февраля.