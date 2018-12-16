"Ростов" поздравил Песьякова с 30-летием

"Ростов" поздравил в Твиттере голкипера команды Сергея Песьякова с 30-летием.
– Желаем здоровья, семейного благополучия, а также побед в составе нашего любимого клуба! – написал "Ростов" в Твиттере.
В текущем сезоне 30-летний российский вратарь сыграл в 12 матчах за команду и пропустил 12 голов.
Песьяков становился чемпионом России в составе "Спартака" в сезоне 2016/2017.
🎉🎉🎉– Football Club Rostov (@rostovfc) 16 декабря 2018 г.
Сегрею Песьякову исполнилось 30 лет!
Здоровья, семейного благополучия, а также побед в составе нашего любимого клуба! pic.twitter.com/Ky5cxFe8fG
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