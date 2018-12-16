10:15 | Футбол — РПЛ

"Ростов" поздравил Песьякова с 30-летием

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"Ростов" поздравил в Твиттере голкипера команды Сергея Песьякова​ с 30-летием.

– Желаем здоровья, семейного благополучия, а также побед в составе нашего любимого клуба! – написал "Ростов" в Твиттере.

В текущем сезоне 30-летний российский вратарь сыграл в 12 матчах за команду и пропустил 12 голов.

Песьяков становился чемпионом России в составе "Спартака" в сезоне 2016/2017.

 

 

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