"Ростов" поздравил Песьякова с 30-летием

"Ростов" поздравил в Твиттере голкипера команды Сергея Песьякова​ с 30-летием.

– Желаем здоровья, семейного благополучия, а также побед в составе нашего любимого клуба! – написал "Ростов" в Твиттере.

В текущем сезоне 30-летний российский вратарь сыграл в 12 матчах за команду и пропустил 12 голов.

Песьяков становился чемпионом России в составе "Спартака" в сезоне 2016/2017.