"Ростов" арендовал Гулиева у "Спартака"

Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев на правах аренды перешел в "Ростов", информирует пресс-служба красно-белых. Соглашение 21-летнего футболиста с ростовчанами будет действовать до 31 мая 2018 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Полузащитник является воспитанником спартаковцев. В 2013 году он начал выступать за молодежную команду, а в 2014-м – за "Спартак-2".

Вторую половину сезона-2016/17 и первую половину нынешнего первенства Аяз провел в аренде, выступая за "Анжи". В сезоне-2017/18 он сыграл в чемпионате России 11 матчей и забил один гол.

Гулиев – вице-чемпион Европы среди юношей до 19 лет и участник чемпионата мира среди юношей до 17 лет, а также кандидат в молодежную сборную России.

Гулиев перейдет в "Ростов" на правах аренды//

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