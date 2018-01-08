Гулиев перейдет в "Ростов" на правах аренды

Как стало известно "СЭ", в "Ростов" на правах аренды перейдет полузащитник Аяз Гулиев. Трансфер 21-летнего игрока принадлежит "Спартаку", в осенней части сезона он выступал за "Анжи" и провел 11 матчей, забил 1 гол.

После 20 туров чемпионата России "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков. "Ростов" на 10-м месте с 25 очками. (Сергей ЕГОРОВ)

Таблица переходов РФПЛ