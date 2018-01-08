14:50 8 января | Футбол — РФПЛ

Гулиев перейдет в "Ростов" на правах аренды

Аяз ГУЛИЕВ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Аяз ГУЛИЕВ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
5

Как стало известно "СЭ", в "Ростов" на правах аренды перейдет полузащитник Аяз Гулиев. Трансфер 21-летнего игрока принадлежит "Спартаку", в осенней части сезона он выступал за "Анжи" и провел 11 матчей, забил 1 гол.

После 20 туров чемпионата России "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков. "Ростов" на 10-м месте с 25 очками. (Сергей ЕГОРОВ)

Таблица переходов РФПЛ

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Николай.Н

А правда,не уже ли в нашей молодежке нет перспективных ребят?Почему воспитываем для других и еще в аренде,ни каких прав на него?

22:38 8 января

RSDsouth

Гаттузо , держись , затра на работу

20:36 8 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Через пол года прохиндеи жмыхоеды объявят его своим воспитанником! Факт. И будут гадить кипятком сколько же они игроков воспитали... у-ха-ха. А пердиииифффффф-то все ближе.

20:27 8 января

RSDsouth

Валера собирает свои вложения , будет ФКСР-н-Д

17:54 8 января

podnimitemneveki

У нас что не кому на банке посидеть?

17:17 8 января