Гулиев перейдет в "Ростов" на правах аренды

Как стало известно "СЭ", в "Ростов" на правах аренды перейдет полузащитник Аяз Гулиев. Трансфер 21-летнего игрока принадлежит "Спартаку", в осенней части сезона он выступал за "Анжи" и провел 11 матчей, забил 1 гол.
После 20 туров чемпионата России "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков. "Ростов" на 10-м месте с 25 очками. (Сергей ЕГОРОВ)
Николай.Н
А правда,не уже ли в нашей молодежке нет перспективных ребят?Почему воспитываем для других и еще в аренде,ни каких прав на него?
22:38 8 января
RSDsouth
Гаттузо , держись , затра на работу
20:36 8 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Через пол года прохиндеи жмыхоеды объявят его своим воспитанником! Факт. И будут гадить кипятком сколько же они игроков воспитали... у-ха-ха. А пердиииифффффф-то все ближе.
20:27 8 января
RSDsouth
Валера собирает свои вложения , будет ФКСР-н-Д
17:54 8 января
podnimitemneveki
У нас что не кому на банке посидеть?
17:17 8 января