Роман Зобнин: "Упаднических настроений в "Спартаке" после трех поражений нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что после трех поражений подряд в команде нет упаднических настроений. По его словам, в команде здоровая атмосфера. "Спартак" уступил на выезде "СКА-Хабаровску" в 1/16 финала Кубка России, а также проиграл в двух последних турах чемпионата России – дома "Уфе" (0:1) и в гостях санкт-петербургскому "Зениту" (2:4).

– Отразились ли на психологическом состоянии команды три поражения кряду? Вообще никак, – цитирует "Р-Спорт" Зобнина. – И с "Уфой", и с "Зенитом" мы играли хорошо, где-то нам не повезло. Никаких упаднических настроений в команде нет. Никто в команде не уделяет особого внимания трем поражениям. У нас многое получается из того, что наигрываем на тренировках. В команде здоровая рабочая атмосфера. Все хотят побеждать.