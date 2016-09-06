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Роман Зобнин: "Конечно, я буду готов сыграть против "Локомотива"

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Сегодня. Москва. Россия - Гана - 1:0. 20-я минута. Голевой удар Федора СМОЛОВА.Смолов принес России первую победу при Черчесове

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после товарищеского матча против сборной Ганы (1:0) сообщил, что будет готов к игре 6-го тура чемпионата страны против "Локомотива", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В одном из эпизодов минувшей встречи хавбек получил повреждение, но смог продолжить встречу.

– Первый вопрос про здоровье. У вас случился очень болезненный стык во втором тайме...

– Да, попали в колено.

– Почему не попросили замену?

Поначалу было больновато, но затем разбегался. Слава богу, все вроде обошлось.

– К "Локомотиву" будете готовы?

– Да, конечно! Есть достаточное время восстановиться и подготовиться.

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