Роман Зобнин: "Конечно, я буду готов сыграть против "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после товарищеского матча против сборной Ганы (1:0) сообщил, что будет готов к игре 6-го тура чемпионата страны против "Локомотива", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В одном из эпизодов минувшей встречи хавбек получил повреждение, но смог продолжить встречу.
– Первый вопрос про здоровье. У вас случился очень болезненный стык во втором тайме...
– Да, попали в колено.
– Почему не попросили замену?
Поначалу было больновато, но затем разбегался. Слава богу, все вроде обошлось.
– К "Локомотиву" будете готовы?
– Да, конечно! Есть достаточное время восстановиться и подготовиться.