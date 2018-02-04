Роман Широков: "У Погребняка есть шансы выиграть суд у "Динамо"

Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не играет в футбол уже полтора года. Он подчеркнул, что своей игрой он сейчас не усилит даже "Химки".

– Как думаете, выиграет ли Павел Погребняк суд у "Динамо"?

– Я не знаю, подали ли его представители иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так.

– Сколько вы сейчас тренируетесь?

– Я мало играю в футбол. Больше в хоккей. Раза три – четыре в неделю получается.

– Если понадобится, сможете усилить команду в "Химках"?