18:44 | Футбол — РФПЛ

Роман Широков: "У Погребняка есть шансы выиграть суд у "Динамо"


Бывший капитан сборной России  Роман Широков заявил, что не играет в футбол уже полтора года. Он подчеркнул, что своей игрой он сейчас не усилит даже "Химки".

– Как думаете, выиграет ли Павел Погребняк суд у "Динамо"?

– Я не знаю, подали ли его представители иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так.

– Сколько вы сейчас тренируетесь?

– Я мало играю в футбол. Больше в хоккей. Раза три – четыре в неделю получается.

– Если понадобится, сможете усилить команду в "Химках"?

– Своей игрой я, наверное, даже "Химки" не усилю. Я уже полтора года не играю. Если только за ветеранов могу заявиться (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

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