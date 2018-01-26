Олег Артемов: "Погребняк? Все комментарии – у "Динамо"

Агент форварда "Динамо" Павла Погребняка Олег Артемов отказался комментировать решение бело-голубых в одностороннем порядке расторгнуть контракт с 34-летним нападающим. В то же время представитель футболиста посоветовал обратиться за разъяснением в клуб. Динамовцы, по традиции, отказались что-либо комментировать.

"За комментариями по Погребняку звоните в клуб", – сказал Артемов.

В десятых числах января сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). По другой информации, в контракте форварда с клубом был пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула.

Бело-голубые проводили служебное расследование в отношении Погребняка, который пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

В итоге накануне стало известно о расторжении договора – оно произошло в одностороннем порядке. Контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным "СЭ", получил уведомление от клуба.

Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование //

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