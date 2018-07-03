Роман Широков: "Ситуация с Ташаевым может разрешиться уже сегодня"

Заместитель гендиректора московского "Динамо" Роман Широков отметил, что уже сегодня может быть развитие ситуации с полузащитником Александром Ташаевым, который, по словам его агента, не поедет на второй сбор с бело-голубыми.

– Он написал заявление об уходе. Других развернутых комментариев по этой ситуации пока давать не готов, – сказал Широков.

– Когда может разрешиться ситуация?

– Думаю, уже сегодня.

Напомним, контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. В чемпионате России-2017/18 игрок забил 7 мячей и сделал семь 7 передач в 27 матчах.



Ранее "СЭ" сообщал, что 4 июля Ташаев, скорее всего, перейдет в "Спартак".