Роман Пилипчук: "Квалифицированным футболистам достаточно двух теоретических занятий в неделю"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук выразил мнение, что чаще всего количество теоретических занятий зависит от уровня квалификации и понимания игроков, находятся в команде. По словам специалиста, обычно для этого достаточно двух занятий в неделю.

– Мне кажется, большая часть теоретических занятий зависит от того, какие игроки есть у тебя в команде, - сказал Пилипчук в интервью для "Футбольной науки". – Если игроки квалифицированные, обученные, понимающие, что они делают на поле, думаю, достаточно анализа сыгранной игры (одно теоретическое занятие) плюс анализа по сопернику (тоже одно теоретическое занятие). Думаю, что двух теоретических занятий в неделю достаточно, не считая мелких теоретических моментов, о которых я уже говорил – если вы хотите перед тренировкой что-то донести до игроков, либо вы вводите какие-то новшества в данном тренировочном упражнении.

– Насколько сильно влияет анализ действий соперника на учебно-тренировочный процесс перед игрой с ним?

– В нашей команде мы анализируем соперника, общаемся на эту тему с Массимо Каррерой, затем он как главный тренер принимает решение и, естественно, составляет тренировочный процесс под конкретного соперника. Мы выполняем определенные упражнения, выполняем их в определенных зонах игрового поля, если этого требует обстановка, и движемся дальше.