Роман Орещук: "Шиманьски не стоит 7 миллионов евро. ЦСКА больше 3-4 миллионов не даст"

Известный агент Роман Орещук прокомментировал "СЭ" возможный трансфер 19-летнего полузащитника "Легии" Себастьяна Шиманьски в ЦСКА.

– Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее, – отметил Орещук. – Насколько понимаю, "Легия" просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит. У клуба из Варшавы сейчас большие финансовые трудности – "дыра" в бюджете в районе 5-6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьски и понимает, как его использовать, чтобы через какое-то время футболист начал приносить пользу, то заплатит максимум 3-4 миллиона.

– Но ведь "Легия" явно хочет больше.

– У ее президента (Богуслава Леснодорского – Прим. "СЭ") есть мечта – продавать игроков дороже, чем "Лех" из Познани. Но пока это не получается. Сейчас ставится задача получить за человека, на которого есть спрос, за максимальную трансферную сумму – чтобы свое эго потешить. Поэтому тут нашла коса на камень. Уверен, что ЦСКА больше 3-4 миллионов не даст. У болельщиков "Легии" своя история с этим президентом. За последние годы команда показывает не лучшие результаты, в этом сезоне даже не попала в группу Лиги Европы.

– Что можете сказать о качествах Шиманьски?

– Нужно набрать мышечную массу, но голова у него светлая, и выглядит здорово. Через год-два может стать очень сильным футболистом, на котором ЦСКА заработает деньги. Но платить за него сейчас 7 миллионов... Не знаю. (Игорь НОВИКОВ)

Шиманьски является воспитанником "Легии", в минувшем сезоне он забил 10 голов в 38 матчах во всех турнирах. Его контракт с варшавянами рассчитан до лета 2022 года.