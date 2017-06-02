Роман Бабаев: "Витинью на данный момент не сильнее Промеса"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего армейцев Витинью огромный потенциал. По его словам, бразилец пока мало провел времени в России, чтобы превзойти форварда "Спартака" Квинси Промеса.

– Витинью сильнее Промеса?

– На данный момент – нет. Но Витинью меньше играет в России. Потенциал у него огромный. Таких футболистов у нас мало – он на поле творит.

– Селюк недавно изрек: "Витинью догнал Траоре по количеству голов, однако обошелся ЦСКА в 9 миллионов, а Ласина достался бесплатно". Вас не раздражали его постоянные заявления?

– За годы работы я уже привык к подобным вещам. Наверное, это составляющая часть деятельности агента. В том числе и так они должны отстаивать интересы своих игроков. Главное – не перегибать палку, не переходить на оскорбления. Ничего подобного в этом комментарии Селюка нет. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева