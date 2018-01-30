Роман Бабаев: "Сейчас нет смысла предлагать Березуцким и Игнашевичу новые контракты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что пока в клубе не поднимается вопрос о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. По его словам, армейцы сейчас не видят смысла беспокоить футболистов, соглашения с которыми рассчитаны до конца текущего сезона.

– ЦСКА предложил Игнашевичу и Березуцким новые контракты? – вопрос Бабаеву.

– Сейчас в этом нет смысла. Мы не считаем нужным беспокоить ребят. И они уверены, что если у них будет желание продлить контракт с нами, то Игнашевич и Березуцкие, естественно, останутся.

В первую очередь нужно уважать позицию игроков. Они очень многое отдали клубу и сборной. И теперь имеют право посвятить больше времени семье, восстановить здоровье. Мы будем только рады, если они останутся. Но сейчас, как я уже сказал, не видим смысла их дергать. Поговорим об этом в конце сезона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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