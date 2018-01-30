ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса стал игроком ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Нигериец присоединился к армейцам на правах аренды до конца сезона.
"Ахмед, ты дома!", - говорится в сообщении красно-синих в Твиттере.
Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.
⚡⚡⚡ Ахмед, ты дома! 🤗🔴🔵 pic.twitter.com/YYF3McLg1S– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 января 2018 г.
Lennon
Даже если и заиграет у нас, свой провал в Англии не загладит..... Здравствуй, ВестБром в следующем сезоне или что-то похуже.... В последнее время одни троянские кони..... Что Думба Метелкин, что Муська..... Обмелели.... Нет новых Вагнеров Лавов с Оличами.....
14:49
71
pavelNSK и в чем проблема 71? ЦСКА поднял бабки и вернул игрока подходящего под схему. Выгодный бизнес. Удачи клубу и Муса. .......................так, я и говорю)) ЦВБП!)
14:32
pavelNSK
и в чем проблема 71? ЦСКА поднял бабки и вернул игрока подходящего под схему. Выгодный бизнес. Удачи клубу и Муса.
14:13
71
Жорик Вартанов даже как то жаль коней, с такими трансферами это последний сезон где кони являются более или менее грозной силой..............................уйдет Промес и это последний сезон для крючкохвостых без переходных матчей))
13:19
71
blue-white! Бизнес по армейски: купить игрока недорого. Взрастить его, чтобы тот принёс пользу клубу. Потом выгодно продать в европейский клуб, а через пару сезонов взять его обратно по дешёвке или в аренду!)))))))...............................причем, в бесплатную)))
13:17
Jean4
С возвращением? Да как-будто и не уезжал вовсе. =)) На туманном Альбионе его игры так никто и не заметил.
13:13
Жорик Вартанов
даже как то жаль коней, с такими трансферами это последний сезон где кони являются более или менее грозной силой
13:06
Айсберг
А твоего папы Лёни уже нету в клубе. Еще не понятно как с дядей Витей дело пойдет...
12:51
Красно Белый Питер
Вагнера назад зовите:)) И еще Рахимича обратно в строй. Это закат ребята!!
12:43
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
конский навоз развонялся) решили,что Ахмед панацея?) счастливого разочарования)
12:41
Ю.Ю.
Наконец-то Вернблум перестанет быть напом))
12:28
Ю.Ю.
Всем трындец!
12:25
vassel
Ахмедушка, с возвращением!!! Трепещите свинские пешеходы!
12:24
blue-white!
Бизнес по армейски: купить игрока недорого. Взрастить его, чтобы тот принёс пользу клубу. Потом выгодно продать в европейский клуб, а через пару сезонов взять его обратно по дешёвке или в аренду!)))))))
12:18
Коновалл
Кони скачут - пыль столбом,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гривы рвутся в небеса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обещают всем облом,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ибо к им пришел Муса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так луче
12:14
Коновалл
Кони скачут - пыль столбом,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гривы рвутся в небеса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обещают всем облом,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ибо к им пришел Ахмед Муса.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:12
Бней Иегуда
Как я и говорил, эта пустышка в Англии быстро сдуется.)
12:11
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Бедная мукунка..... То -- туда, то -- сюда, а исчё говорят, что работорговля и крепостное право закончились....
12:11
Несвин
С возвращением Ахмед. Добро пожаловать домой!
12:07
alex-ls
возвращение было бы, если купили б. а так....
12:06
shur
Будет как Вагнер Лав!
12:06