ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса стал игроком ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Нигериец присоединился к армейцам на правах аренды до конца сезона.

"Ахмед, ты дома!", - говорится в сообщении красно-синих в Твиттере.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.