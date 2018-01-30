12:00 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона

Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса стал игроком ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Нигериец присоединился к армейцам на правах аренды до конца сезона. 

"Ахмед, ты дома!", - говорится в сообщении красно-синих в Твиттере.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.

 Таблица переходов РФПЛ 

 
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Lennon

Даже если и заиграет у нас, свой провал в Англии не загладит..... Здравствуй, ВестБром в следующем сезоне или что-то похуже.... В последнее время одни троянские кони..... Что Думба Метелкин, что Муська..... Обмелели.... Нет новых Вагнеров Лавов с Оличами.....

14:49

71

pavelNSK и в чем проблема 71? ЦСКА поднял бабки и вернул игрока подходящего под схему. Выгодный бизнес. Удачи клубу и Муса. .......................так, я и говорю)) ЦВБП!)

14:32

pavelNSK

и в чем проблема 71? ЦСКА поднял бабки и вернул игрока подходящего под схему. Выгодный бизнес. Удачи клубу и Муса.

14:13

71

Жорик Вартанов даже как то жаль коней, с такими трансферами это последний сезон где кони являются более или менее грозной силой..............................уйдет Промес и это последний сезон для крючкохвостых без переходных матчей))

13:19

71

blue-white! Бизнес по армейски: купить игрока недорого. Взрастить его, чтобы тот принёс пользу клубу. Потом выгодно продать в европейский клуб, а через пару сезонов взять его обратно по дешёвке или в аренду!)))))))...............................причем, в бесплатную)))

13:17

Jean4

С возвращением? Да как-будто и не уезжал вовсе. =)) На туманном Альбионе его игры так никто и не заметил.

13:13

Жорик Вартанов

даже как то жаль коней, с такими трансферами это последний сезон где кони являются более или менее грозной силой

13:06

Айсберг

А твоего папы Лёни уже нету в клубе. Еще не понятно как с дядей Витей дело пойдет...

12:51

Красно Белый Питер

Вагнера назад зовите:)) И еще Рахимича обратно в строй. Это закат ребята!!

12:43

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

конский навоз развонялся) решили,что Ахмед панацея?) счастливого разочарования)

12:41

Ю.Ю.

Наконец-то Вернблум перестанет быть напом))

12:28

Ю.Ю.

Всем трындец!

12:25

vassel

Ахмедушка, с возвращением!!! Трепещите свинские пешеходы!

12:24

blue-white!

Бизнес по армейски: купить игрока недорого. Взрастить его, чтобы тот принёс пользу клубу. Потом выгодно продать в европейский клуб, а через пару сезонов взять его обратно по дешёвке или в аренду!)))))))

12:18

Коновалл

Кони скачут - пыль столбом,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гривы рвутся в небеса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обещают всем облом,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ибо к им пришел Муса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так луче

12:14

Коновалл

Кони скачут - пыль столбом,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гривы рвутся в небеса.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обещают всем облом,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ибо к им пришел Ахмед Муса.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:12

Бней Иегуда

Как я и говорил, эта пустышка в Англии быстро сдуется.)

12:11

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Бедная мукунка..... То -- туда, то -- сюда, а исчё говорят, что работорговля и крепостное право закончились....

12:11

Несвин

С возвращением Ахмед. Добро пожаловать домой!

12:07

alex-ls

возвращение было бы, если купили б. а так....

12:06

shur

Будет как Вагнер Лав!

12:06