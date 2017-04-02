Роман Бабаев: "Рекорд Игнашевича - гроссмейстерский показатель"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) выразил мнение, что защитники Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич при необходимости готовы вернуться в сборную России. Он поздравил Игнашевича, который побил рекорд Сергея Семака по количеству игр в чемпионате России, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ,

– Продолжая тему сборной. Глядя на игру команды в обороне, нет желания посоветовать Василию Березуцкому вернуться в национальную команду?

– Это вопрос не ко мне. Василий и Сергей Игнашевич озвучили свое решение. В случае необходимости они готовы вернуться, но явно не в товарищеских матчах.

– Игнашевич установил рекорд по числу матчей в чемпионате России. Легенда для нашего футбола?

– Безусловно. Гроссмейстерский показатель. Сергей продолжает приносить пользу, очень профессионально относится к своей работе. Думаю, на этой цифре он не остановится.