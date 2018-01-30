Роман Бабаев: "ЦСКА взял Мусу в бесплатную аренду"

Возвращение 25-летнего нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА из "Лестера" в интервью "СЭ" прокомментировал генеральный директор красно-синих Роман Бабаев. Напомним, что москвичи арендовали нигерийца до конца сезона-2017/18.
– Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим "Лестеру" бонус, – сказал Бабаев. – При этом права выкупа Ахмеда у нас нет.
Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Бабаева – скоро на сайте "СЭ"
Al Rains
Гинер всё бесплатно взял!!!
18:34
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
shpasic...это будет несложно....))
16:16
shpasic
аренда бесплатная, поэтому Мусе строго-настрого приказано не добиваться никаких достижений в составе ЦСКА.
15:55
Russellmoto
Как они это делают?)))
15:46
Lennon
Муська вернулась.......
14:43
zvovs
Этот великий чемпион настолько не нужен Лестеру что тот отдал бесплатно? И всё равно нет вопросов по чемпионству ЦСКА? Хомо Сапиенс во всей красе.
14:36
borwerka
В натуре цыганский конь
14:35
Kanidzha
как вы достали с такими недоконтрактами,нет денег на команду так пусть продаст что мучать и себя и нас!
14:31
spetrov
...Живи быстро, умри молодым, так сказать. :)
14:13
spetrov
Какие у нас специалисты в комментариях. :) Я правильно понимаю, что одно из главных мерил качества переговорного процесса - величина контракта? Чем больше, тем лучше? Я бы с удовольствием посмотрел на вашу работу во главе какого-нибудь "Спартака". Уверен, недолгую, но яркую. :)
14:12
Платошкин Андрей
))))))))))))))))))))))))))) Вот все что хотел сказать)))) Это ЦСКА)))
14:01
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Какие в Лестере бескорыстные манагеры работают. Купили за 18 ломтей, а отдают за так! Почет и уважуха. Мало теперя таких людей. Херои одним словом. Вот в барсе жлобы - заломили за тухлого Неймара 220 ломтей, а ведь Мусик ничем не хуже.
13:52
spetrov
Говорят, в связи с тем, что аренда бесплатная (якобы только бонусы за игру прописаны), есть шанс, что новость из разряда "на вход" не последняя.
13:37