Роман Бабаев: "ЦСКА взял Мусу в бесплатную аренду"

Возвращение 25-летнего нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА из "Лестера" в интервью "СЭ" прокомментировал генеральный директор красно-синих Роман Бабаев. Напомним, что москвичи арендовали нигерийца до конца сезона-2017/18.

– Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим "Лестеру" бонус, – сказал Бабаев. – При этом права выкупа Ахмеда у нас нет.

Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева – скоро на сайте "СЭ"