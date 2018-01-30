13:07 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "ЦСКА взял Мусу в бесплатную аренду"

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Возвращение 25-летнего нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА из "Лестера" в интервью "СЭ" прокомментировал генеральный директор красно-синих Роман Бабаев. Напомним, что москвичи арендовали нигерийца до конца сезона-2017/18.

– Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим "Лестеру" бонус, – сказал Бабаев. – При этом права выкупа Ахмеда у нас нет.

Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева – скоро на сайте "СЭ"

ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона //
 Таблица переходов РФПЛ 

 
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Al Rains

Гинер всё бесплатно взял!!!

18:34

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

shpasic...это будет несложно....))

16:16

shpasic

аренда бесплатная, поэтому Мусе строго-настрого приказано не добиваться никаких достижений в составе ЦСКА.

15:55

Russellmoto

Как они это делают?)))

15:46

Lennon

Муська вернулась.......

14:43

zvovs

Этот великий чемпион настолько не нужен Лестеру что тот отдал бесплатно? И всё равно нет вопросов по чемпионству ЦСКА? Хомо Сапиенс во всей красе.

14:36

borwerka

В натуре цыганский конь

14:35

Kanidzha

как вы достали с такими недоконтрактами,нет денег на команду так пусть продаст что мучать и себя и нас!

14:31

spetrov

...Живи быстро, умри молодым, так сказать. :)

14:13

spetrov

Какие у нас специалисты в комментариях. :) Я правильно понимаю, что одно из главных мерил качества переговорного процесса - величина контракта? Чем больше, тем лучше? Я бы с удовольствием посмотрел на вашу работу во главе какого-нибудь "Спартака". Уверен, недолгую, но яркую. :)

14:12

Платошкин Андрей

))))))))))))))))))))))))))) Вот все что хотел сказать)))) Это ЦСКА)))

14:01

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Какие в Лестере бескорыстные манагеры работают. Купили за 18 ломтей, а отдают за так! Почет и уважуха. Мало теперя таких людей. Херои одним словом. Вот в барсе жлобы - заломили за тухлого Неймара 220 ломтей, а ведь Мусик ничем не хуже.

13:52

spetrov

Говорят, в связи с тем, что аренда бесплатная (якобы только бонусы за игру прописаны), есть шанс, что новость из разряда "на вход" не последняя.

13:37