Роберто Манчини: "Зенит" просто не смог взломать оборону "Арсенала"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1) отметил, что команда не смогла подобрать ключи к воротам соперника. Это поражение стало для итальянца первым в РФПЛ.

- После матчей сборных всегда играть нелегко, - заявил Манчини во флеш-интервью. - Соперник защищался все время, а мы не смогли найти момент для разящего удара. Тем более все сегодня были на нервах.

Матч был хорошим, но мы показали не лучший футбол. Нам просто не хватило времени взломать оборону соперника. Замена Шатова (на Дзюбу. - Прим. "СЭ") в перерыве? Я просто так решил.

Напомним, перед матчем на стадионе "Санкт-Петербург" прошла минута молчания в память о Константине Сарсании, а болельщики вывесили несколько баннеров. Спортивный директор питерского клуба скоропостижно скончался на 50-м году жизни в прошлую субботу, во вторник его похоронили в Москве.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"