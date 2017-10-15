Роберто Манчини: "Зенит" просто не смог взломать оборону "Арсенала"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1) отметил, что команда не смогла подобрать ключи к воротам соперника. Это поражение стало для итальянца первым в РФПЛ.
- После матчей сборных всегда играть нелегко, - заявил Манчини во флеш-интервью. - Соперник защищался все время, а мы не смогли найти момент для разящего удара. Тем более все сегодня были на нервах.
Матч был хорошим, но мы показали не лучший футбол. Нам просто не хватило времени взломать оборону соперника. Замена Шатова (на Дзюбу. - Прим. "СЭ") в перерыве? Я просто так решил.
Напомним, перед матчем на стадионе "Санкт-Петербург" прошла минута молчания в память о Константине Сарсании, а болельщики вывесили несколько баннеров. Спортивный директор питерского клуба скоропостижно скончался на 50-м году жизни в прошлую субботу, во вторник его похоронили в Москве.
Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"
fedor pavlovitsh
По полю пешком ходить и передавать мячи только назад, это сегодняшний стиль игры Зенита, или это Ваш атакующий футбол???!!! За первый тайм всего один удар по воротам. Это что за игра???!!! На кой хрен покупали аргентинцев за миллионы долларов, чтобы на лавке сидели???!!! Господин Манчини делайте выводы, иначе вылетите как все те, которых Вы отправили!!!!!!!!
21:13
футбол>2018
шатов,Смольников,Дзюба и Кока -это не игроки основы Зенита!!!!Доэкспериментировался!!!!
21:13
novic
Это и есть футбол по Манчини? Долго, нудно, медленно, без моментов?
21:11
Очень плохой мальчик
Зенит просто не умеет играть.
21:11
футбол>2018
Шатов,Смольников,Бдзюба и Кока не игроки основы Зенита!!Хватит экспериментировать!!!!!
21:09
БИН
Mad Butcher, это ты всосал уебок конченный
21:09
SP2
Ну с Шатовым то понятно... А вот зачем "просто так решил" не ставить Полоза, Паредеса и Ригони и поставил Дзюбу - вот загадка...
21:07
Mad Butcher
Великолепно всосали
21:06