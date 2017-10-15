Первое поражение Манчини в РФПЛ. "Зенит" дома уступил "Арсеналу"

"Зенит" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1). Единственный гол на 73-й минуте забил Эванс Кангва. Отметим, что во втором тайме арбитры правильно отменили два гола хозяев.

"Зенит" не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего чемпионата). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.

Таким образом, отрыв лидирующего "Зенита" от "Локомотива" сохранился – занимающие второе место железнодорожники уступили "Уфе" и отстают от питерской команды на 2 очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Кангва, 73.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Бурчану, Чаушич (Максимов, 87), Ткачев, Кангва, Шевченко (Хагуш, 62).

Предупреждения: Чаушич, 37. Сунзу, 53. Паредес, 77.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Шаламберидзе (Москва), Богданов (Верея).

15 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45746 зрителей.