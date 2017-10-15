20:51 | Футбол — РФПЛ

Первое поражение Манчини в РФПЛ. "Зенит" дома уступил "Арсеналу"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 0:1. 73-я минута. Эванс КАНГВА забивает победный гол. Фото ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 0:1. 73-я минута. Эванс КАНГВА забивает победный гол. Фото ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1). Единственный гол на 73-й минуте забил Эванс Кангва. Отметим, что во втором тайме арбитры правильно отменили два гола хозяев.

"Зенит" не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего чемпионата). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.

Таким образом, отрыв лидирующего "Зенита" от "Локомотива" сохранился – занимающие второе место железнодорожники уступили "Уфе" и отстают от питерской команды на 2 очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Кангва, 73.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Бурчану, Чаушич (Максимов, 87), Ткачев, Кангва, Шевченко (Хагуш, 62).

Предупреждения: Чаушич, 37. Сунзу, 53. Паредес, 77.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Шаламберидзе (Москва), Богданов (Верея).

15 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45746 зрителей.

Зенит - Арсенал Т

 

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (202)
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$n10nep$

TRISP $n10nep$ Случайность. 20:55_______________________ слабое утешение, правда?))) Особенно на фоне набирающего ход Спартака. 21:28 ======================================= Это как надо ухитриться, чтобы вытащить коммент тролля))

21:31

trv71

Оружейники подковали блоху: раздуплили миллионеров на баклан-арене! :D

21:31

bolt37ru

Эй, давайте аккуратнее, а то у нас такими темпами Спартак опять чемпионом станет.

21:31

$n10nep$

После игры пришло на ум следующее: ================================================ Команда Зенит не имеет игрового запаса прочности! Сыгранность слабая и эта игра показала, что Зениту есть над чем работать. Зениту надо наигрывать на тренировках игровые связи и выход на ударную позицию! Состав у Зенита сильнейший индивидуально, а командно игроки не могут почувствовать на поле друг друга и понять их намерения. Надо на тренировках работать и отрабатывать коллективные действия. Необходимо удлинить время тренировок и наигрывать игровые связи. Одна ошибка привела к голу в ворота Зенита! А в целом, Зенит вёл игру и держал под контролем мяч и поддавливал Арсенал. Поздравляем Арсенал с неожиданной победой, а Зениту желаем укрепить игровые связи, нарастить прочность атакующих действий и победы придут! Некоторые поторопились отдать Зениту лидерство, но как оказалось, за него ещё Зениту предстоит ПОБОРОТЬСЯ в равной борьбе. С каждым соперником надо играть серьёзно, уверенно и не терять концентрацию на поле.

21:30

old grumbler

П_о_в_а_р................... как заполняется стадион не важно, важно то что зрителей на нем больше чем у вас, как бы вы не прыгали и не скакали по Москве.....

21:29

kaduly

Свинка Матильда даже в еврокубки не попадет

21:29

$n10nep$

П_о_в_а_р $n10nep$ П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался. ------------------------------ Бесплатно чтоль? Да ладно... Там всегда ходили на стадио. 21:27 ================================================= Да там фурами целые штабеля болельщиков привозят в день игры.

21:29

Platinum1991

Команда Зенит не имеет игрового запаса прочности! Сыгранность слабая и эта игра показала, что Зениту есть над чем работать. Зениту надо наигрывать на тренировках игровые связи и выход на ударную позицию! Состав у Зенита сильнейший индивидуально, а командно игроки не могут почувствовать на поле друг друга и понять их намерения. Надо на тренировках работать и отрабатывать коллективные действия. Необходимо удлинить время тренировок и наигрывать игровые связи. Одна ошибка привела к голу в ворота Зенита! А в целом, Зенит вёл игру и держал под контролем мяч и поддавливал Арсенал. Поздравляем Арсенал с неожиданной победой, а Зениту желаем укрепить игровые связи, нарастить прочность атакующих действий и победы придут! Некоторые поторопились отдать Зениту лидерство, но как оказалось, за него ещё Зениту предстоит ПОБОРОТЬСЯ в равной борьбе. С каждым соперником надо играть серьёзно, уверенно и не терять концентрацию на поле.

21:29

П_о_в_а_р

RW.irk П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? ======================= У вас, лошар, это билетами называется и в кассах за деньги продается ------------------------- А у них бесплатно чтоль? А что так вдруг... Всегда ходили вроде на Зенитий.

21:28

$n10nep$

kaduly А чего все за хрюкали =============================== слитно пишется, нубень

21:28

RW.irk

Хренасе смоку штырит. Русь Великая... Русь, Карл! Великая, Карл!!! Теперь я видел всё!

21:28

TRISP

$n10nep$ Случайность. 20:55_______________________ слабое утешение, правда?))) Особенно на фоне набирающего ход Спартака.

21:28

П_о_в_а_р

$n10nep$ П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался. ------------------------------ Бесплатно чтоль? Да ладно... Там всегда ходили на стадио.

21:27

old grumbler

TRISP Похоже Спартак снова будет чемпионом......................... конечно сразу после того как на первое место выйдет так и станет, но увы никак не раньше.....

21:27

П_о_в_а_р

Meddle П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали ---------------------------- Чё? с какой стороны приглашали ниже пояса... Чё у вас за шутки на этом форуме?(( Прям как то стыдно мне, приличному человеку.

21:26

$n10nep$

Даже ЛЯксей Борисыч не смог своим зажигательным танцем вдохновить эти трупы. Позор!

21:26

TRISP

Похоже Спартак снова будет чемпионом

21:26

Ю.Ю.

Настроение у "всей рассеи" улучшилось, значит производительность труда, начиная с понедельника, увеличится. И то ладно.

21:26

kaduly

А чего все за хрюкали, посмотрите таблицу,зенит лидер и ему ни что не угрожает.масква борется за второе место

21:25

гаттузо туп

Миллуолл 82 сцуко выходи!

21:25

old grumbler

Бней Иегуда А-а-а-а-а, первым будет «Cпартак», Непобедимый «Спартак»! Это стало истиной для всех!!! И на всей Руси Великой команды лучше нет!....................... да! да! да! - вы только так не волнуйтесь а то у нас карет психиатрической помощи не хватает для всех желающих....

21:25

$n10nep$

Конченый Джо Ерохин-это диагноз. Вот вам и лимит. А умница Нобоа- на лавке.. 21:23 =================================== Потому и на лавке, что умница.

21:25

RW.irk

П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? ======================= У вас, лошар, это билетами называется и в кассах за деньги продается

21:24

Thomas_Boy_

Бней Иегуда _______ А-а-а-а-а, первым будет «Cпартак», Непобедимый «Спартак»! Это стало истиной для всех!!! И на всей Руси Великой команды лучше нет! ____________ Я это скопирую, пожалуй. Так-то папа же все знает заранее.

21:24

$n10nep$

Meddle П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали 21:23 =========================================== ))))))))) Жестковато)))

21:24

SIZ170

.... сегодня праздник у пятачков и хромых лошадей ..... увидели за поворотом спины лидеров)))

21:24

$n10nep$

П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался.

21:24

old grumbler

вон сколько понаписали то, а всё кричали что Зенит не популярный клуб, а всё пишут и пишут, и не уходят так нравится писать, про никому не интересный клуб....

21:23

Meddle

П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали

21:23

Бу-га-га!

old grumbler____ Долбодятел, московский wi-fi стОит, как 0,5 Паредеса.)))

21:23