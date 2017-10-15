Первое поражение Манчини в РФПЛ. "Зенит" дома уступил "Арсеналу"

"Зенит" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1). Единственный гол на 73-й минуте забил Эванс Кангва. Отметим, что во втором тайме арбитры правильно отменили два гола хозяев.
"Зенит" не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего чемпионата). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.
Таким образом, отрыв лидирующего "Зенита" от "Локомотива" сохранился – занимающие второе место железнодорожники уступили "Уфе" и отстают от питерской команды на 2 очка.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)
Гол: Кангва, 73.
"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Бурчану, Чаушич (Максимов, 87), Ткачев, Кангва, Шевченко (Хагуш, 62).
Предупреждения: Чаушич, 37. Сунзу, 53. Паредес, 77.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Шаламберидзе (Москва), Богданов (Верея).
15 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45746 зрителей.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ЗенитАрсенал 0:1 73' Эванс Кангва pic.twitter.com/hnSMZ2aY8s– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
$n10nep$
TRISP $n10nep$ Случайность. 20:55_______________________ слабое утешение, правда?))) Особенно на фоне набирающего ход Спартака. 21:28 ======================================= Это как надо ухитриться, чтобы вытащить коммент тролля))
21:31
trv71
Оружейники подковали блоху: раздуплили миллионеров на баклан-арене! :D
21:31
bolt37ru
Эй, давайте аккуратнее, а то у нас такими темпами Спартак опять чемпионом станет.
21:31
$n10nep$
После игры пришло на ум следующее: ================================================ Команда Зенит не имеет игрового запаса прочности! Сыгранность слабая и эта игра показала, что Зениту есть над чем работать. Зениту надо наигрывать на тренировках игровые связи и выход на ударную позицию! Состав у Зенита сильнейший индивидуально, а командно игроки не могут почувствовать на поле друг друга и понять их намерения. Надо на тренировках работать и отрабатывать коллективные действия. Необходимо удлинить время тренировок и наигрывать игровые связи. Одна ошибка привела к голу в ворота Зенита! А в целом, Зенит вёл игру и держал под контролем мяч и поддавливал Арсенал. Поздравляем Арсенал с неожиданной победой, а Зениту желаем укрепить игровые связи, нарастить прочность атакующих действий и победы придут! Некоторые поторопились отдать Зениту лидерство, но как оказалось, за него ещё Зениту предстоит ПОБОРОТЬСЯ в равной борьбе. С каждым соперником надо играть серьёзно, уверенно и не терять концентрацию на поле.
21:30
old grumbler
П_о_в_а_р................... как заполняется стадион не важно, важно то что зрителей на нем больше чем у вас, как бы вы не прыгали и не скакали по Москве.....
21:29
kaduly
Свинка Матильда даже в еврокубки не попадет
21:29
$n10nep$
П_о_в_а_р $n10nep$ П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался. ------------------------------ Бесплатно чтоль? Да ладно... Там всегда ходили на стадио. 21:27 ================================================= Да там фурами целые штабеля болельщиков привозят в день игры.
21:29
Platinum1991
Команда Зенит не имеет игрового запаса прочности! Сыгранность слабая и эта игра показала, что Зениту есть над чем работать. Зениту надо наигрывать на тренировках игровые связи и выход на ударную позицию! Состав у Зенита сильнейший индивидуально, а командно игроки не могут почувствовать на поле друг друга и понять их намерения. Надо на тренировках работать и отрабатывать коллективные действия. Необходимо удлинить время тренировок и наигрывать игровые связи. Одна ошибка привела к голу в ворота Зенита! А в целом, Зенит вёл игру и держал под контролем мяч и поддавливал Арсенал. Поздравляем Арсенал с неожиданной победой, а Зениту желаем укрепить игровые связи, нарастить прочность атакующих действий и победы придут! Некоторые поторопились отдать Зениту лидерство, но как оказалось, за него ещё Зениту предстоит ПОБОРОТЬСЯ в равной борьбе. С каждым соперником надо играть серьёзно, уверенно и не терять концентрацию на поле.
21:29
П_о_в_а_р
RW.irk П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? ======================= У вас, лошар, это билетами называется и в кассах за деньги продается ------------------------- А у них бесплатно чтоль? А что так вдруг... Всегда ходили вроде на Зенитий.
21:28
$n10nep$
kaduly А чего все за хрюкали =============================== слитно пишется, нубень
21:28
RW.irk
Хренасе смоку штырит. Русь Великая... Русь, Карл! Великая, Карл!!! Теперь я видел всё!
21:28
TRISP
$n10nep$ Случайность. 20:55_______________________ слабое утешение, правда?))) Особенно на фоне набирающего ход Спартака.
21:28
П_о_в_а_р
$n10nep$ П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался. ------------------------------ Бесплатно чтоль? Да ладно... Там всегда ходили на стадио.
21:27
old grumbler
TRISP Похоже Спартак снова будет чемпионом......................... конечно сразу после того как на первое место выйдет так и станет, но увы никак не раньше.....
21:27
П_о_в_а_р
Meddle П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали ---------------------------- Чё? с какой стороны приглашали ниже пояса... Чё у вас за шутки на этом форуме?(( Прям как то стыдно мне, приличному человеку.
21:26
$n10nep$
Даже ЛЯксей Борисыч не смог своим зажигательным танцем вдохновить эти трупы. Позор!
21:26
TRISP
Похоже Спартак снова будет чемпионом
21:26
Ю.Ю.
Настроение у "всей рассеи" улучшилось, значит производительность труда, начиная с понедельника, увеличится. И то ладно.
21:26
kaduly
А чего все за хрюкали, посмотрите таблицу,зенит лидер и ему ни что не угрожает.масква борется за второе место
21:25
гаттузо туп
Миллуолл 82 сцуко выходи!
21:25
old grumbler
Бней Иегуда А-а-а-а-а, первым будет «Cпартак», Непобедимый «Спартак»! Это стало истиной для всех!!! И на всей Руси Великой команды лучше нет!....................... да! да! да! - вы только так не волнуйтесь а то у нас карет психиатрической помощи не хватает для всех желающих....
21:25
$n10nep$
Конченый Джо Ерохин-это диагноз. Вот вам и лимит. А умница Нобоа- на лавке.. 21:23 =================================== Потому и на лавке, что умница.
21:25
RW.irk
П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? ======================= У вас, лошар, это билетами называется и в кассах за деньги продается
21:24
Thomas_Boy_
Бней Иегуда _______ А-а-а-а-а, первым будет «Cпартак», Непобедимый «Спартак»! Это стало истиной для всех!!! И на всей Руси Великой команды лучше нет! ____________ Я это скопирую, пожалуй. Так-то папа же все знает заранее.
21:24
$n10nep$
Meddle П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали 21:23 =========================================== ))))))))) Жестковато)))
21:24
SIZ170
.... сегодня праздник у пятачков и хромых лошадей ..... увидели за поворотом спины лидеров)))
21:24
$n10nep$
П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ===================== На стадион. Ты не знал что ли как Зенит заполняет свой стадио? Даже мне приглос приходил. Я отказался.
21:24
old grumbler
вон сколько понаписали то, а всё кричали что Зенит не популярный клуб, а всё пишут и пишут, и не уходят так нравится писать, про никому не интересный клуб....
21:23
Meddle
П_о_в_а_р $n10nep$ RW.irk Зря только пригласительные печатали... 21:17 ============================ Шутить ты можешь. Но зачем ниже пояса то бить? ----------------------------- Чё за пригласительные? 21:21 ------------ Ниже пояса приглашали
21:23
Бу-га-га!
old grumbler____ Долбодятел, московский wi-fi стОит, как 0,5 Паредеса.)))
21:23