Роберто Манчини: "Задача "Зенита" – вернуться в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на своей презентации признался, что цель клуба вернуться в главный турнир Европы. Также он не исключил, что может выучить русский язык.
– Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски, – начал Манчини. – Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики "Зенита" активны, но не знал, что настолько.
Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.
Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого. (Гоша ЧЕРНОВ)
Millwall82
В районе МКАда зафиксирован прорыв газопровода, сообщается что стадо диких свиней внезапно начали грызть трубы, зафиксирован рекордный падеж среди животных.
20:50
Джин_SM(v3)
В след сезоне третье место в РФПЛ - отбор в ЛЧ... велкам!)
20:47
mbi
Алексей Миллер: "Зенит" – самый популярный клуб России" СЭ, дай возможность прокомментировать)))!
20:45
mbi
Председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини отметил, что петербургский клуб – популярнейший в стране. Также он заявил, что сине-бело-голубые заслужили чемпионский титул. – "Зенит – самый популярный и самый любимый клуб в России, – сказал Миллер. – У него самая мощная армия болельщиков: 15 миллионов человек от Калининграда до Камчатки говорят: "Мы болеем за команду за единую одну, мы болеем за Россию, мы болеем за страну. "Зенит" заслужил быть первым своей игрой, замечательными спортивными достижениями и нашей богатой истории. Мы – самый известный российский клуб в мире. Господин Манчини, вы можете стать чемпионом одной шестой части суши, быть чемпионом одновременно в 11 часовых поясах! (Гоша ЧЕРНОВ) СЭ, дай возможность прокомментировать!))))
20:43
mbi
лигу чемпионов...азии?
20:42
баламошка
Когда ты свалишь с мешками отступных, задачей следующего тренера будет возвращение звенита в лигу европы)
20:37