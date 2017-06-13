20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберто Манчини: "Задача "Зенита" – вернуться в Лигу чемпионов"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на своей презентации признался, что цель клуба вернуться в главный турнир Европы. Также он не исключил, что может выучить русский язык.

– Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски, – начал Манчини. – Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики "Зенита" активны, но не знал, что настолько.

Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.

Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого. (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live! 

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

В районе МКАда зафиксирован прорыв газопровода, сообщается что стадо диких свиней внезапно начали грызть трубы, зафиксирован рекордный падеж среди животных.

20:50

Джин_SM(v3)

В след сезоне третье место в РФПЛ - отбор в ЛЧ... велкам!)

20:47

mbi

Алексей Миллер: "Зенит" – самый популярный клуб России" СЭ, дай возможность прокомментировать)))!

20:45

mbi

Председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини отметил, что петербургский клуб – популярнейший в стране. Также он заявил, что сине-бело-голубые заслужили чемпионский титул. – "Зенит – самый популярный и самый любимый клуб в России, – сказал Миллер. – У него самая мощная армия болельщиков: 15 миллионов человек от Калининграда до Камчатки говорят: "Мы болеем за команду за единую одну, мы болеем за Россию, мы болеем за страну. "Зенит" заслужил быть первым своей игрой, замечательными спортивными достижениями и нашей богатой истории. Мы – самый известный российский клуб в мире. Господин Манчини, вы можете стать чемпионом одной шестой части суши, быть чемпионом одновременно в 11 часовых поясах! (Гоша ЧЕРНОВ) СЭ, дай возможность прокомментировать!))))

20:43

mbi

лигу чемпионов...азии?

20:42

баламошка

Когда ты свалишь с мешками отступных, задачей следующего тренера будет возвращение звенита в лигу европы)

20:37