Роберто Манчини: "Задача "Зенита" – вернуться в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на своей презентации признался, что цель клуба вернуться в главный турнир Европы. Также он не исключил, что может выучить русский язык.

– Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски, – начал Манчини. – Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики "Зенита" активны, но не знал, что настолько.

Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.

Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого. (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live!