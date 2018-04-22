Роберто Манчини: "Рад и за Шатова, и за Дзюбу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:3) отметил, что ему непонятно решение нападающего Артема Дзюбы заплатить деньги из своего кармана, чтобы сыграть против клуба, которому принадлежат на него права. Напомним, гол Дзюбы на последних минутах встречи принес "Арсеналу" ничью.

– "Арсенал" сегодня играл и в открытый футбол, и откатывался в защиту. Против какого "Арсенала" было удобнее играть?

– Действительно, игра по большей части была открытой, мне это нравится. "Арсенал" сыграл очень хорошо, они показали себя сегодня крепкой командой. Нам надо было выигрывать, и при счете 3:2 в нашу пользу надо было, конечно, доводить игру до победы.

– Олег Шатов и Артем Дзюба отправили в ворота вашей команды по мячу. "Зенит" явно является для них раздражителем; что вы думаете по этому поводу?

– Я рад и за Олега, и за Артема, рад, что они забили. Мое мнение об игроке не может измениться из-за того, что он забил один гол. Но при этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат "Зениту", и примерно через 20 дней они вернутся в расположение команды. Поэтому довольно странно, что они платят за то, чтобы сыграть против. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)