Роберто Манчини: "Просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но нам это не удалось"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) подчеркнул, что команда просила армейцев перенести встречу на понедельник. Он также добавил, что питерцы были не очень свежими в первом тайме из-за того, что играли против "Русенборга" (3:1) в Лиге Европы в четверг.

– Почему у "Зенита" ничего не получилось в атаке в первом тайме? Не ожидали такого прессинга от ЦСКА?

– Мы последний наш матч играли в четверг, имели меньший период времени для восстановления, – сказал Манчини. – Просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но нам это не удалось, в отличие от "Локомотива", который после Лиги Европы играет завтра. Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими. Зато во втором – доминировали. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит" // Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью